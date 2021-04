Stadt sucht Erinnerungsstücke aus der Zeit der US-Soldaten in Neu-Ulm

Vor 70 Jahren wurden US-Soldaten in Neu-Ulm stationiert, vor 30 Jahren zogen sie wieder ab. Das Stadtarchiv sucht für dieses doppelte Jubiläum Erinnerungsstücke.

40 Jahre lang, von 1951 bis 1991, waren US-amerikanische Truppen in Neu-Ulm stationiert und haben die Stadt in dieser Zeit mitgeprägt. Heuer jährt sich die offizielle Ansiedlung der Streitkräfte zum 70. Mal und ihr Abzug zum 30. Mal. Aus diesem Anlass möchte das Stadtarchiv mit einer Jubiläumswoche vom 25. Juli bis zum 1. August an die Zeit erinnern, in der der amerikanische „Way of life“ das Stadtbild bestimmte.

Wegen der Corona-Lage wird es voraussichtlich keine zentrale Großveranstaltung geben. Stattdessen möchte die Leiterin des Stadtarchivs, Larissa Ramscheid, den Bürgern auf verschiedenen Wegen Einblicke in die Zeit zwischen 1951 und 1991 geben. Das Herzstück der Jubiläumswoche bildet eine digitale Ausstellung. Geplant ist ebenfalls die Aufstellung mehrerer Stadtgeschichts-Stelen im Sport- und Freizeitpark Wiley, die Veröffentlichung einer Broschüre, welche die Geschichte der US-Standorte in der Stadt erläutert und eine Podiumsdiskussion in Kooperation mit der Ulmer Volkshochschule (Vh Ulm). Das Theater Luftschloss möchte mit Zeitzeugen Interviews führen und auf der deren Grundlage ein Theaterstück entwickeln.

Das Stadtarchiv sucht nach Erinnerungsstücken an die Zeit zwischen 1951 und 1991

Um die Ausstellung so authentisch wie möglich zu gestalten, ist das Stadtarchiv auf der Suche nach Materialien, die an die Zeit der Amerikaner in Neu-Ulm erinnern, aber auch an die Zeit nach dem Abzug, in dem die ehemaligen US-Areale zunächst unterschiedlichen Zwischennutzungen gewidmet wurden. „Wir suchen nach allem, was in irgendeiner Art und Weise in Verbindung mit den Amerikanern in Neu-Ulm steht. Egal ob nun alte Fotos, persönliche Anekdoten, Aschenbecher oder Gläser aus dem ehemaligen Offizierscasino, ein altes Schild oder ein Kassenbon aus dem US-Supermarkt am Allgäuer Ring: Wir freuen uns über alles, wodurch die Öffentlichkeit mehr über diese besondere Zeit in unserer Stadt erfahren kann“, wird Ramscheid in einer Pressemitteilung der Stadt zitiert. Bürger, die Materialien für die Aktionswoche und die Ausstellung beisteuern möchten, können sich beim Stadtarchiv Neu-Ulm melden. Die Besitzer erhalten ihre Materialien nach dem Jubiläum wieder zurück.

Zwei Termine stehen in der Jubiläumswoche bereits fest: Am Sonntag, 25. Juli, findet die Podiumsdiskussion der Vh Ulm statt und am Montag, 26. Juli, werden die Stelen im Sport- und Freizeitpark Wiley enthüllt. In der Zeit bis dahin werden auf dem städtischen Facebook- und Instagram-Kanal regelmäßig Beiträge und Fotos zur Zeit der US-Amerikaner in Neu-Ulm veröffentlicht.

Bürgerinnen und Bürger, die Objekte, Fotos oder Materialien aus US-Beständen für das Jubiläum beisteuern möchten, oder aber auch interessante Geschichten oder Anekdoten zu Zeiten der US-Garnison in Neu-Ulm weitergeben möchten, können sich bis einschließlich 30. Juni 2021 beim Stadtarchiv Neu-Ulm melden. Telefon: 0731 7050 6400, E-Mail: stadtarchiv@neu-ulm.de.

