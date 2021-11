Ex-Minister Sigmar Gabriel kommt ins Ulmer Kornhaus – Vortrag verschoben

Der frühere Vizekanzler und SPD-Chef Sigmar Gabriel will in Ulm über Herausforderungen an Europa und Deutschland sprechen. Was Besucher beachten müssen.

Er saß jahrelang im Bundestag, war niedersächsischer Ministerpräsident, Bundesumweltminister, Bundeswirtschaftsminister, Bundesaußenminister, SPD-Chef und Vizekanzler. Sigmar Gabriel kommt auf Einladung des Vereins Bürgerimpulse nach Ulm und spricht im Kornhaus. Der Eintritt ist frei. Der Abend war für Mittwoch, 1. Dezember, geplant. Angesichts der Corona-Lage wurde er nun aber verschoben und soll im Frühjahr nachgeholt werden.

Sigmar Gabriel spricht im Kornhaus in Ulm über Deutschlands Rolle in der Welt

2019 wurde Gabriel zum Vorsitzenden des Vereins Atlantik-Brücke gewählt. In seinen Büchern fordert er "mehr Verantwortung in ungewissen Zeiten" und "mehr Mut". Was er darunter versteht, erzählt Gabriel in seinem persönlichen Lebenslauf. Einerseits haben er und seine Freunde bereits als Jugendliche mit Mut und mit Streitkultur die Partei nachhaltig in Bewegung gesetzt. Andererseits will er für seine Kinder eine Welt schaffen, in der sie sicher und selbstbestimmt erwachsen werden können.

Im Anschluss an seinen Vortrag mit dem Thema "Herausforderungen an Europa und Deutschland in einer sich verändernden Weltordnung" stellt sich der Minister außer Dienst den Fragen der Besucherinnen und Besucher. Wer teilnehmen will, muss sich wegen der erforderlichen Corona-Kontaktdatenerfassung unter https://www.buergerimpulse.de/vortraege/anmelden/ anmelden. Der Eintritt ist frei. Der Zutritt richtet sich nach den am Veranstaltungstag gültigen Regelungen des baden-württembergischen Corona-Stufenmodells. Die Veranstaltung organisiert der Verein Bürgerimpulse gemeinsam mit dem Roxy. (AZ)

Lesen Sie dazu auch