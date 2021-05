Ulm/Landkreis Neu-Ulm

14.05.2021

Barrel House und Uuulmer's: Gastronomen stehen mit neuen Lokalen in den Startlöchern

Plus Das Lokal Barrel House in Neu-Ulm könnte loslegen – ebenso wie das Uuulmer’s. Wegen Corona geht das nicht. Wie die Wirte in der Region trotz Millionenverlusten durch die Krise kommen.

Von Oliver Helmstädter

Alles ist bereit im Holzbau beim Wiley Club, den die gleiche Firma wie die Käfer-Schänke in München gezimmert hat: Eine 70 Jahre alte Harley hängt an der Decke, die original Wurlitzer-Juke-Box leuchtet und das Sofa von Willy steht am Willy's Place. "Das ist die echte Couch von unserem früheren Küchenchef", sagt Thomas Eifert. Mit über 90 starb Willy, dem der Großgastronom nun ein Denkmal gesetzt hat. Über eine Million Euro steckte Eifert in das neue Lokal Barrel House. Geöffnet hatte die außergewöhnliche Lokalität wegen Corona noch nie. Genauso geht es dem Uuulmer`s am Trainingszentrum der Basketballer.

