Ulm

06.06.2021

Nach dem Brand an der Synagoge – so bewegt der Anschlag die Ulmer

Plus Wie reagiert eine Stadt, wenn ihre jüdische Gemeinschaft angegriffen wird? Nach dem Brandanschlag auf Ulms Synagoge ist die Solidarität groß.

Shneur Trebnik führt keine Liste. Er notiert nicht jeden einzelnen Fall, wann immer er beschimpft wird, weil er sichtbar jüdisch ist. Wann immer er als "Scheiß Jude" beleidigt wird. Aber so etwas passiere ihm "einige Male pro Woche" - das berichtete Ulms Rabbiner Trebnik noch Ende Mai, im Gespräch mit der Neu-Ulmer Zeitung. "In den vergangenen vier Wochen ist es öfters passiert als in den gesamten 20 Jahren", sagte er damals. Wenige Tage später ist die Gewalt der Worte wohl in eine Tat übergeschlagen: Ein Unbekannter hat am Samstagmorgen, 5. Juni, einen Brand an Trebniks Synagoge gelegt.

Themen folgen