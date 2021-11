Immer mehr Menschen suchen bei der Telefonseelsorge Hilfe im Chat

Plus Durchschnittlich muss man fünfmal die Nummer der Telefonseelsorge Ulm/Neu-Ulm wählen, um durchzukommen. Auch ein neues digitales Angebot ist sehr gefragt.

Seit einem guten halben Jahr sind Claudia Köpf und Silke Streiftau das Leitungsteam der Telefonseelsorge Ulm/ Neu-Ulm - wobei sich Silke Streiftau gerade in den Mutterschutz verabschiedet hat. Corona hat die Arbeit der haupt- und der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Telefonseelsorge verändert: ein Zwischenbericht. Die Zahl der Ratsuchenden hat sich deutlich erhöht, deren Alter nach vorne verschoben.