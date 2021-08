Stadt und Kreis Neu-Ulm starten Kooperation mit Digitalisierungszentrum

Die Stadt und der Landkreis Neu-Ulm kooperieren bald grenzüberschreitend mit dem Digitalisierungszentrum Ulm/Alb-Donau/Biberach.

Die Stadt und der Landkreis Neu-Ulm arbeiten künftig mit dem Digitalisierungszentrum Ulm/ Alb-Donau/ Biberach zusammen. Eine entsprechende Kooperationsvereinbarung haben Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger und Landrat Thorsten Freudenberger sowie Oberbürgermeister Gunter Czisch und Landrat Heiner Scheffold jetzt unterschrieben.

Was das Digitalisierungszentrum in Ulm für Unternehmen tut

Das Digitalisierungszentrum bietet zentral in Ulm und dezentral in Biberach, Ehingen und Riedlingen Beratungsleistungen und technische Infrastruktur zur Erprobung und Entwicklung neuer digitaler Lösungen, Produkte und Geschäftsmodelle für Unternehmen und Branchen an. Zudem werden dort die bestehenden Digitalisierungsangebote der regionalen Kammern, Hochschulen, Gründerzentren, Netzwerke und Cluster gebündelt. Es fungiere somit als erste Anlaufstelle für Unternehmen in allen Digitalisierungsfragen, erklärte die Stadt Neu-Ulm in einer Pressemitteilung. Im Fokus stehen demzufolge kleine und mittlere Unternehmen.

Sowohl Stadt als auch Landkreis Neu-Ulm möchten in Sachen Digitalisierung ebenfalls aktiver werden. Um Doppelstrukturen diesseits und jenseits der Donau zu vermeiden, haben alle Beteiligten bereits frühzeitig Gespräche zu möglichen Kooperationen geführt. Die Corona-Pandemie und die Frage von Fördermöglichkeiten haben die Verhandlungen etwas verzögert.

Inzwischen haben alle Partner die Kooperationsvereinbarung zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im Bereich der Digitalisierung unterzeichnet. Solange das Projekt auf württembergischer Seite noch durch das Land gefördert wird, werden der Landkreis und die Stadt Neu-Ulm Kooperationspartner des Trägervereins Digitalisierungsregion Ulm/Alb-Donau/Biberach sein. Nach Auslaufen der Förderung wird eine Mitgliedschaft im Verein angestrebt.

Die Kooperationspartner zahlen 10.000 Euro im Jahr

Durch die Kooperation haben sowohl die Stadt als auch der Landkreis Neu-Ulm die Möglichkeit, die Leistungen des Digitalisierungszentrums aktiv bei den Unternehmen im Stadt- und Landkreisgebiet zu vermarkten. Darüber hinaus sind die Stadt und auch der Landkreis mit jeweils einem Vertreter in der Mitgliederversammlung sowie in weiteren Treffen des Vereins vertreten (ohne Stimmrecht). Das Logo des Digitalisierungszentrums wird um den Zusatz „Kooperationspartner Stadt und Landkreis Neu-Ulm“ ergänzt. Die Kooperationspartner unterstützen im Gegenzug das Digitalisierungszentrum mit 10.000 Euro pro Jahr.

Lesen Sie dazu auch

„Für die Unternehmen und Bürgerinnen und Bürger der Stadt und des Landkreises ist diese Zusammenarbeit über Stadt-, Landkreis- und Ländergrenzen hinweg ein echter Gewinn. Vorhandenes Knowhow wird genutzt und unterstützt, ohne dass unnötige Doppelstrukturen aufgebaut werden müssen“, erklärten OB Katrin Albsteiger und Landrat Thorsten Freudenberger.

Damit das Thema Digitalisierung und die Zusammenarbeit mit dem Digitalisierungszentrum auch auf bayerischer Seite sichtbar wird, werden im Vöhlinschloss in Illertissen Praxisworkshops zu den Schwerpunkten des Zentrums angeboten. (AZ)