Ulm

vor 2 Min.

Wie hart trifft Corona die Pläne für das Weihnachtsmärchen am Theater Ulm?

Neele Schmidt und Jan Walter spielen mit, in der "Schneekönigin" von Hans Christian Andersen am Theater Ulm.

Plus Als Weihnachtsmärchen 2021 zeigt das Theater Ulm "Die Schneekönigin" - doch unter welchen Bedingungen und Corona-Regeln? Was erwartet das junge Publikum?

Von Dagmar Hub

Hans Christian Andersens Märchenklassiker "Die Schneekönigin" hat am 16. November am Theater Ulm Premiere. Die Inzidenzen in Ulm und Neu-Ulm steigen derzeit schnell an, gerade unter Kindern sind die Inzidenzen hoch. Welchen Einfluss wird Corona auf die Premiere und die Aufführungen von Alexander Flaches Inszenierung haben?

