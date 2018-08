vor 41 Min.

Und wieder grassiert der Enkeltrick

In drei Städten versuchten Betrüger ihr Glück

Die Polizei warnt aktuell wieder vor kriminellen Anrufern. Jedes Mal handelte es sich um den berüchtigtem „Enkeltrick“: Meldungen dazu kamen aus den Städten Illertissen, Neu-Ulm und Günzburg, hieß es. Dabei werden Bürger von einem angeblichen Angehörigen angerufen. Wer sich darauf einlasse, bekomme eine erfundene Geschichte aufgetischt, warnt die Polizei.

Der Anrufer täusche über seine wahre Identität und gebe sich als Angehöriger des auserkorenen Opfers aus. Anschließend schildere er eine finanzielle Notlage und bitte diesbezüglich um Hilfe. Oft werde der Kauf einer Wohnung als Grund der Finanzmisere angegeben. Die Forderungen betragen oft Zehntausende Euro. Wenn das Opfer darauf eingeht, geben die Täter an, dass ein Notar oder Anwalt das Geld abholen werde.

Die Geschichte sei beliebig wandelbar. Die Anrufer verhielten sich professionell und seien sprachgewandt. Die Polizei rät deshalb: Setzen Sie Familienangehörige und Nachbarn über diese Masche in Kenntnis. Geben Sie am Telefon niemals Auskünfte über Vermögensverhältnisse. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen - Hinterfragen Sie kritisch. Und: Rufen Sie bei dem geringsten Zweifel den Polizeinotruf 110. „Haben Sie keine Angst anzurufen!“, heißt es in der Warnung weiter, die die Polizei am Freitagabend veröffentlicht hat. Und: „Lieber einmal zu oft den Notruf genutzt, als betrogen zu werden.“ (az)

