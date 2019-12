Unfallfahrer ließ sein Opfer mitten auf der Straße liegen

Plus Die Staatsanwaltschaft Ulm wirft dem Mann versuchten Mord an einer 19-jährigen Rollerfahrerin vor. Vor Gericht verwickelt sich der Angeklagte in Widersprüche.

Als versuchten Mord stuft die Staatsanwaltschaft die Unfallflucht eines Autofahrers ein, der vor etwas mehr als zwei Jahren eine Motorrollerfahrerin mit seinem Wagen erfasste und die verletzte Frau einfach am Unfallort zurückließ. Seit Mittwoch verhandelt die zweite Große Strafkammer des Landgerichts Ulm den Unfall, der sich bei Seißen im Alb-Donau-Kreis zugetragen hat und der 19-jährigen Motorrollerfahrerin um ein Haar das Leben gekostet hätte. Die Frau überlebte die Kollision mit viel Glück mit mittelschweren Verletzungen.

Dem Unfallfahrer wirft die Staatsanwaltschaft vorsätzliche Gefährdung des Straßenverkehrs in Tateinheit mit fahrlässiger Körperverletzung vor. Und eben versuchten Mord durch Unterlassen, weil er nach dem Crash weiterfuhr, ohne sich um die Verletzte zu kümmern, die mitten auf der Straße lag. Dass er nach dem Zusammenstoß einfach weiterfuhr, könnte für den Angeklagten ine mehrjährige Haftstrafe ohne Bewährung zu Folge haben.

Landgericht Ulm: Vorwurf versuchter Mord

Der Unfall ereignete sich bereits im Oktober 2017. Der Beschuldigte war auf dem Weg zu seiner damaligen Lebensgefährtin in Blaubeuren, nachdem er mit seinem Bruder ein Straßenfest in Laichingen besucht hatte, auf dem er nach eigenem Bekunden nur ein Radler getrunken hatte. An der Steige bei Blaubeuren geriet der Mann in einer scharfen Kurve der B28 mit überhöhter Geschwindigkeit auf die Gegenseite und erfasste die 19-jährige Rollerfahrerin. Die Frau wurde mit so großer Wucht gegen die Windschutzscheibe des Golf GTI geschleudert,dass die Scheibe zerbarst.

Der Anklageschrift des Oberstaatsanwalts zufolge wurde die junge Frau insgesamt 50 Meter bei erhöhter Geschwindigkeit mitgeschleift, bis sie auf die Fahrbahn fiel. Sie erlitt einen Handbruch sowie etliche Schürfungen am ganzen Körper und hatte viel Glück im Unglück, dass sie den Unfall überlebte. Der Fahrer hielt nicht an, um den Notarzt zu rufen und die Frau aus der Gefahrenzone der Straße zu bringen. Statt dessen fuhr er mit seinem demolierten Wagen mit kaputter Windschutzscheibe und demolierter Motorhaube weiter und stellte das Fahrzeug in der Werkstatthalle eines Bekannten in Gerstetten ab. Dann ließ er sich von dem Bekannten nach Hause fahren.

Ein entgegenkommender Autofahrer hielt zum Glück für das Mädchen auf der Straße an und alarmierte Notarzt sowie Polizei. Tage später meldete sich der Angeklagte dann doch beim Polizeiposten in Blaubeuren. In insgesamt elf Vernehmungen sagte er aus, er habe zwar den Unfall verschuldet, aber nicht bemerkt, dass eine Person verletzt worden sei. In seiner Aussage am Mittwoch vor der Großen Strafkammer verwickelte er sich in den Antworten auf die intensiven Fragen der Richter und des Oberstaatsanwaltes in derart krasse Widersprüche, dass ihm sein Pflichtverteidiger mehrfach missbilligende Blicke zuwarf. So gab der Angeklagte als eine Grund für seine Unfallflucht an, dass er als Vorbestrafter Angst gehabt habe, wieder in Untersuchungshaft zu kommen. So sei er weitergefahren. „Vielleicht war es ein Mensch oder ein Reh, das verletzt wurde“, sagte er auch. Einen Fuchs habe er als Autofahrer schon auf dem Gewissen gehabt, plauderte der Angeklagte aus.

Prozess in Ulm: Mann baute Unfall bei Blaubeuren

Wie er weiter angab, sei er längere Zeit in psychologischer Behandlung gewesen, habe aber am Unfalltag keine Medikamente genommen. Auf Nachfragen des Gerichts bekannte der Beschuldigte dann, dass er anfangs schon gedacht habe, dass da beim Unfall etwas passiert sei. Ihm sei schon durch den Kopf gegangen, dass er vielleicht einen Mensch umgebracht habe und kurz habe er sich überlegt, wieder zur Unfallstelle zurückzufahren.

Den heftigen Aufprall beim Crash verglich der Angeklagte mit einer Explosion: „Es war so, als hätte man einen Schlag bekommen und es war krachend laut.“ Auf die Frage des Gerichts, ob er sich bei der Rollerfahrerin entschuldigt habe, antwortete er:“ Ja, das wollte ich tun“.

Der Prozess wird am 8. Januar fortgesetzt.

