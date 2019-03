vor 36 Min.

Vergessener Wasserkocher verursacht Brand

Die Feuerwehr wird zu einem Mehrfamilienhaus in Neu-Ulm gerufen

Wohl ein vergessener Wasserkocher hat am Freitag einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Neu-Ulmer Innenstadt ausgelöst. Das berichtet die Polizei.

Demnach wurde der integrierten Leitstelle in Krumbach gegen 11:45 Uhr eine Rauchentwicklung in dem Gebäude in der Schützenstraße mitgeteilt. Die Feuerwehr Neu-Ulm erkannte am Ort des Geschehens, dass ein Kleinbrand in einer Büroküche im Erdgeschoss des Hauses ausgebrochen war. Wie weitere Ermittlungen ergaben, befanden sich zu der Zeit, als der Brand entstand, keine Menschen in den betreffenden Räumen. Eine Familie, die im ersten Stockwerk wohnt, verließ das Haus selbstständig bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr und der Rettungskräfte. Die übrigen Anwohner befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht in ihren Wohnungen. Eine weitere Evakuierung des Gebäudes war somit nicht erforderlich.

Die Feuerwehr löschte den Brand unmittelbar nach ihrem Eintreffen. Den ersten Ermittlungen zur Folge ist davon auszugehen, dass ein Wasserkocher, der auf dem Herd der Büroküche vergessen worden war, Auslöser des Feuers war. Die näheren Umstände sollen durch weitere Ermittlungen geklärt werden. Durch den Brand wurden Teile der Küchenzeile sowie die Dunstabzugshaube beschädigt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 2000 Euro. Neben 34 Feuerwehrleuten nahmen vorsorglich zwei Rettungswagen sowie ein Notarzt am Einsatz teil. Menschen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden, die umliegenden Gebäude wurden nicht gefährdet.

Die Schützenstraße musste für 45 Minuten zwischen der Johannisstraße und der Luitpoldstraße gesperrt werden. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (az)

Themen Folgen