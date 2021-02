11:50 Uhr

Vizekanzler Olaf Scholz zu Besuch im Ulmer Münster

Unser Bild zeigt (von links) Martin Rivoir, Olaf Scholz und Ivo Gönner, am linken Bildrand ist Emil Kräß zu sehen, dienstältester Steinmetz der Münsterbauhütte.

Der Vizekanzler, Finanzminister und SPD-Kanzlerkandidat hat Ulm einen Besuch abgestattet. Was ihn in die Stadt führte und was auf dem Programm stand.

Von Sebastian Mayr

Olaf Scholz, Bundesfinanzminister, Vizekanzler und Kanzlerkandidat der SPD hat am Donnerstagnachmittag der Münsterbauhütte, erst kürzlich zum immateriellen Unesco-Weltkulturerbe erhoben, und dem Ulmer Münster einen Besuch abgestattet.

Auch die Begehung des Nordturms gehörte zum Programm des Ministers in Ulm. Münsterbaumeisterin Heidi Vormann, die erst seit wenigen Tagen im Amt ist, führte den SPD-Politiker durch die Münsterbauhütte. Der evangelische Dekan Ernst-Wilhelm Gohl zeigte Scholz die Kirche selbst. Mit dabei waren SPD-Landtagsabgeordneter Martin Rivoir, der Scholz eingeladen hatte, die scheidende Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis und Ulms Alt-Oberbürgermeister Ivo Gönner.

Rivoir ist im Wahlkampf: Am 15. März bestimmen die Wählerinnen und Wähler in Baden-Württemberg, wer sie in den kommenden fünf Jahren im Landtag vertritt.

