Wahlpodium unserer Redaktion findet in Weißenhorn statt

Die Diskussion mit den Landratskandidaten geht wegen der großen Nachfrage nun in der Fuggerhalle über die Bühne.

Die Spannung steigt, der Kommunalwahlkampf tritt in seine heiße Phase ein. Drei Podiumsdiskussionen mit Beteiligung unserer Zeitung sind bereits sehr erfolgreich über die Bühne gegangen. Wie sich gezeigt hat: Das Interesse ist ausgesprochen groß, die Kandidaten direkt zu erleben und ihnen vielleicht die eine oder andere Frage zu stellen. Deshalb haben wir uns entschieden, die Podiumsdiskussion am Dienstag, 3. März, zur Wahl des Landrates in eine größere Halle zu verlegen.

Die Fuggerhalle bietet deutlich mehr Platz

Ursprünglich war geplant, die drei Kandidaten im evangelischen Gemeindehaus Vöhringen gemeinsam auf ein Podium zu bringen. Angesichts des großen Interesses – in anderen Landkreisen kamen bis zu 1000 Menschen zu den Podiumsdiskussionen – findet das Landratspodium 2020 nun in der Fuggerhalle Weißenhorn statt. Dort haben bis zu 1000 Menschen Platz. Beginn ist um 19 Uhr. Veranstaltet wird die Diskussion von der Neu-Ulmer und Illertisser Zeitung zusammen mit der Südwest Presse. Die Fragen stellen die Redaktionsleiter Ronald Hinzpeter (NUZ/IZ) und Matthias Stelzer (SWP). Zur Wahl stehen Amtsinhaber Landrat Thorsten Freudenberger (CSU), Susanna Oberdorfer-Bögel (Freie Wähler) und Ludwig Ott von den Grünen. Sie stellen sich nicht nur den Fragen der Moderatoren, sondern auch denen des Publikums, das an diesem Abend selbstverständlich dazu Gelegenheit haben wird. Gerne können Sie uns auch Fragen zuschicken, welche die Moderatoren am 3. März stellen sollen. Senden Sie uns eine E-Mail an redaktion@nuz.de mit dem Stichwort „Podiumsdiskussion Weißenhorn“. Wir freuen uns auf Ihre Fragen und freuen uns auf Sie.

Wahlpodium auch als Live-Stream

Sollten Sie an diesem Abend keine Möglichkeit haben, nach Weißenhorn zu kommen, können Sie die Debatte auf den Online-Seiten der Neu-Ulmer Zeitung und der Illertisser Zeitung verfolgen. Wir haben eine Produktionsfirma damit beauftragt, einen Video-Stream auf unsere Seiten zu stellen.

Eine weitere Podiumsdiskussion zur Kommunalwahl findet am Aschermittwoch, 26. Februar, in Pfaffenhofen statt. Dort stellen sich in der Aula der Hermann-Köhl-Schule die Bürgermeisterkandidaten Sebastian Sparwasser und Christoph Oetinger erneut den Fragen von NUZ-Redaktionsleiter Ronald Hinzpeter. Beginn ist um 19.30 Uhr.



