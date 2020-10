11:32 Uhr

Wegen Corona: Aus für Weihnachtsmarkt 2020 in Nersingen

In Nersingen wird es in diesem Jahr keinen Weihnachtsmarkt geben.

Plus Nach Ulm und Neu-Ulm, jetzt auch Nersingen: Wegen Corona findet in diesem Jahr kein Weihnachtsmarkt statt. Auch andere Veranstaltungen sind betroffen.

Von Andreas Brücken

Die zweite Coronawelle rollt in voller Wucht an und fordert auch in Nersingen wieder schmerzhafte Einschränkungen. So beschlossen die Gemeinderäte jüngst in der Sitzung des Hauptausschusses das Aus für den diesjährigen Weihnachtsmarkt.

Wie Bürgermeister Erich Winkler ( CSU) sagte, habe sich der größte Teil der Vereine und Organisationen, die sich an der Veranstaltung mit Speise- und Getränkeständen beteiligen, bei einer Umfrage ohnehin gegen eine Durchführung ausgesprochen. „Ein Weihnachtsmarkt ist in dieser Form momentan nicht möglich und macht nach den aktuellen Entwicklungen auch keinen Sinn“, sagte der Rathauschef.

Auch Sabine Krätschmer ( SPD) sprach aus, was sich ihre Ratskollegen dachten: „Ein Weihnachtsmarkt wäre zum jetzigen Zeitpunkt unverantwortlich.“ Auch die Städte Ulm und Neu-Ulm haben wegen Corona die diesjährigen Weihnachtsmärkte abgesagt.

Neben dieser Veranstaltung werden in Nersingen wegen der Corona-Beschränkungen die weiteren Durchführungen des Rathauscafés abgesagt. Auch der Volkstrauertag soll in diesem Jahr in einem stark eingeschränktem Rahmen stattfinden. So soll auch die Versammlung vor dem Kriegerdenkmal abgesagt werden.

