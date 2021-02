vor 17 Min.

Wie plant man eine Hochzeit im Landkreis Neu-Ulm in Corona-Zeiten?

Plus Hochzeitsmessen sind ausgefallen, Geschäfte und Gasthöfe geschlossen. Was ein Wirt, eine Händlerin und ein Brautpaar aus dem Landkreis Neu-Ulm sagen.

Von Dagmar Hub

Eigentlich ist der Januar die Zeit der Hochzeitsmessen in Ulm und Neu-Ulm. Seit mehr als drei Jahrzehnten gibt es es solche Messen in der Region, viel besucht von jungen und nicht mehr ganz jungen Brautpaaren und deren Angehörigen. In diesem Jahr gibt es diese Messen nicht, die Brautpaaren zur Vorbereitung ihrer Hochzeit in der klassischen „Hoch-Zeit“ zwischen Mai und August Ideen geben wollen für die eigene Feier. Werden überhaupt Hochzeiten geplant? Wie läuft das in diesem Jahr, in dem alles so ganz anders ist?

Hochzeiten: Das sagt Robert Neumaier vom Landhotel "Hirsch" in Attenhofen

Robert Neumaier vom Landhotel „Hirsch“ in Attenhofen, das unter Brautpaaren eine angesagte Feier-Location ist, ist bester Dinge – und er ist kreativ, wenn es um Lösungen geht, die Brautpaare derzeit brauchen. Es sei sogar in diesem Lockdown-Winter schon geheiratet und gefeiert worden – im allerkleinsten Rahmen nach dem Standesamt, und das festliche Essen wurde abgeholt und zu Hause zu viert zelebriert, erzählt Neumaier. Was ihn für die diesjährige Hochzeitssaison aber so positiv stimmt: Es gibt eine Rückbesinnung, berichtet er. Der Wettbewerb um die beeindruckendste Hochzeit habe aufgehört; die Planung der Brautpaare habe sich entschleunigt. „Die Paare erleben: Es geht um uns selbst und um niemanden sonst“, erzählt Neumaier.

Die Stimmung unter den Paaren, die ab Frühsommer ihre Hochzeit planen, sei hoffnungsvoll, und für jene, die unsicher sind, ob ihre für April oder Mai geplante Hochzeitsfeier im gewünschten Rahmen stattfinden kann, werden momentan Ersatztermine im Sommer gefunden – zwei Möglichkeiten also, von denen eine klappen sollte. Und wenn es die Messen nicht gibt, wer berät die Paare? „Die Location ist meist der Punkt, bei dem es in der Planung am engsten wird. Das heißt, die Paare kommen zu uns, bevor sie sich um Ideen für Deko und Abläufe kümmern.“ Er greife auf das dichte Netzwerk zurück, das sich über lange Zeit auf den Messen entwickelt hat, und empfehle den Paaren dann die Anbieter von Blumen, Torten oder DJs, mit denen er dabei gute Erfahrungen gemacht hat.

Das sagt ein Brautpaar aus dem Landkreis Neu-Ulm

Eines der Paare, dem die Pandemie die Hochzeitsfeier mit Familie und Freunden im vergangenen Jahr verunmöglicht hat, als bereits alles bis hin zu den Tischkarten für Hochzeit am 30. Mai 2020 vorbereitet war, sind Marina und Martin Richardon. Standesamtlich geheiratet haben beide bereits im Oktober 2019. Für die kirchliche Trauung hatte sich Marina Richardon ein ganz individuelles Kleid aus französischer Seide nähen lassen.

Da es hauteng sitzt, muss sie nun darauf achten, auch im Lockdown kein Gramm zuzunehmen – und Ehemann Martin hatte sich bereits im Frühjahr 2020 gefreut, seine Marina nun bald im Brautkleid zu sehen. „Das ist ganz schön schwierig, dass das jetzt so lange dauert“, sagt er. Eine Hochzeitsmesse fehlt dem Paar für seine Vorbereitung gar nicht. „Wir waren vor einem Jahr nur bei der Mini-Hochzeitsmesse im Passigatti-Werk“, berichten sie. Marina sei ein Organisationstalent und habe ganz viele eigene Ideen gehabt, die ihr Mann – der nun beim neuen Anlauf mehr Zeit hat – kräftig unterstützt.

Wegen Corona gibt es einen Ersatztermin für die Hochzeit

Und der Hochzeitstermin? Da gibt es tatsächlich zwei – denn der erste am 22. Mai könnte aufgrund der Pandemie wackeln, deshalb steht der 11. September in Reserve im Kalender – beim Paar und bei Robert Neumaier. „Wir haben es nicht in der Hand“, sagt Marina Richardon. Es fühle sich „schon krass“ an, den großen Tag großer Vorfreude zu erwarten und gleichzeitig mit ganzem Herzen zu akzeptieren, dass der Schutz von Gesundheit und Leben der Menschen vorgeht.

„Es wird sein, wenn es sein soll, und es wird für uns genau richtig sein“, ist sie überzeugt. Wobei jeder der beiden ausstehenden Termine rein zufällig in der Familie ein wichtiger Tag war: Marina und Martin Richardon ließen sich die Eheringe der verstorbenen Großeltern der Braut aufarbeiten – und dass die an einem 22. Mai geheiratet hatten, erfuhr das Paar erst dabei zufällig. „Das sollte so sein! Schicksal!“, ist die Braut überzeugt. Dass der 11. September der Hochzeitstag der Eltern des Bräutigams ist, wie der ursprünglich geplante Termin der Hochzeitstag der Brauteltern gewesen wäre, auch das hatten sie nicht gewusst. Diese Zufälle fühlten sich schon unglaublich an, erzählen beide. Der Entscheidung, wann das Fest stattfinden kann, sieht das Paar ganz entspannt entgegen. „Sie wird stattfinden, und es wird super!“

Wie es der Creativ Schmiede in Osterberg in der Corona-Krise geht

Miriam Hanselka von der Creativ Schmiede in Osterberg war bis zum Ausbruch der Pandemie pro Jahr auf fünf bis sechs Hochzeitsmessen vertreten, um ihre Brautmodenkollektion zu präsentieren. Von Online-Beratungen und Online-Käufen von Brautkleidern hält sie gar nichts, weil das Brautkleid für jede Frau etwas Spezielles ist. „Das muss getragen werden, das muss gefühlt werden.“ Online-Käufe, ist sie überzeugt, führen beim Brautkleid dazu, dass Kleider gekauft werden, die letztlich nicht zum Typ der Braut passen. „Das ist ein No-go. Da hilft nichts, wir müssen Geduld haben, bis wir wieder öffnen und beraten dürfen“, sagt sie.

Um an den Bräuten „dran“ zu bleiben und ihren Kundinnen samt Familie die neue Kollektion zu zeigen, hat Miriam Hanselka mit zwei Kooperationspartnern im Dezember einen gut 30-minütigen Film drehen lassen, in dem die „Weddingqueen“ und ihr Prinz gesucht werden. Dieser Film ist bei Facebook und auf Youtube zu sehen und wird - weil er humorvoll und unterhaltend ist – gern auch vom Bräutigam angeschaut, erzählt die Creativ Schmiede-Chefin.

