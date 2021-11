Das Aus kommt vorzeitig: Frostige Stimmung auf dem Weihnachtsmarkt in Ulm

Plus Wut, Verzweiflung, Tränen: Das Aus für den Ulmer Weihnachtsmarkt trifft die Händler nicht ganz unvorbereitet. Dennoch sei der wirtschaftliche Schaden immens.

Dicke Schneeflocken, dampfende Heißgetränke: Weihnachtlicher als am Dienstag kann es eigentlich kaum zugehen auf einem Weihnachtsmarkt. Doch zu Eis und Schnee kam am Dienstag frostige Stimmung, weil Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann das Aus für derartige Veranstaltungen ankündigte. Auch die Abgabe von Alkohol im öffentlichen Raum soll untersagt werden, sofern sich die Lage auf den Intensivstationen nicht bessert.