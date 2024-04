Holzheim

vor 38 Min.

Brand in Holzheim: Feuerwehr mit Großaufgebot im Einsatz

In Holzheim brennt der Dachstuhl eines Wohnhauses in der Lindenstraße.

In der Lindenstraße in Holzheim (Landkreis Neu-Ulm) ist ein Dachstuhl eines Wohnhauses in Brand geraten. Die Feuerwehr ist mit vier Löschzügen vor Ort im Einsatz.

In der Lindenstraße in Holzheim bei Neu-Ulm ist ein Dachstuhl eines Wohnhauses in Brand geraten. Das berichtet die Polizei in einer Erstinformation. Personen seien keine Gefahr. Nach ersten Erkenntnissen soll das Feuer vom Außenbereich auf den Dachstuhl übergriffen sein. Die Feuerwehr ist mit vier Löschenzügen vor Ort im Einsatz. (AZ) Anmerkung der Redaktion: Wir aktualisieren den Artikel, sobald wir neue Informationen haben.

