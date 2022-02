Landkreis Neu-Ulm/Babenhausen

09:50 Uhr

Auto kracht in umgestürzten Baum: Polizei zieht erste Sturm-Bilanz

Das Sturmtief Ylenia sorgte für einen Feuerwehreinsatz in Babenhausen. Ein Baum war auf eine Straße gestürzt.

Plus Sturm "Ylenia" fegt auch über die Region rund um den Kreis Neu-Ulm. Die Polizei zieht am Donnerstagmorgen eine erste Bilanz der Unwetter-Schäden.

Von Michael Kroha

Das Sturmtief "Ylenia" ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auch über den Landkreis Neu-Ulm und die umliegende Region hinweggefegt. Vereinzelt kam es zu umgestürzten Bäumen und in Babenhausen im Landkreis Unterallgäu zu einem Unfall. Die Polizei zieht am Donnerstagmorgen bereits eine erste Bilanz.

