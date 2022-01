Landkreis Neu-Ulm

vor 46 Min.

Corona-Ärger über überfüllte Schulbusse: "Sicherheit wird mit Füßen getreten"

Mittwochmorgen in einem Bus von Illerrieden nach Vöhringen: Es hagelt heftige Kritik am Landratsamt.

Plus Im Unterricht auf Abstand, im Bus zusammengepfercht: Ein Vater schimpft über die Situation in den Schulbussen. Wie reagieren Behörden, Schule und das Bus-Unternehmen?

Von Michael Kroha

Jeden Winter dasselbe, doch gerade jetzt in Corona-Zeiten sei die aktuelle Situation eine "Zumutung". Joachim Ott hat genug. Mit einem "Hilferuf" hat sich der Familienvater aus Illerrieden am Donnerstag an unsere Redaktion gewandt. Womöglich gehe es mehreren Eltern gerade so. Während in der Schule ganz genau auf die Hygienevorgaben samt Abständen geachtet werde, würden seine Kinder jeden Morgen in überfüllten Bussen dorthin gebracht. Das sei der gesuchte Hotspot für Omikron. Das Bitten und Betteln jedoch habe versagt: "Die zuständige Behörde tritt die Sicherheit mit Füßen," so der Familienvater. Was sagen die Landratsämter, die Schule und das Bus-Unternehmen dazu?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen