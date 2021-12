Die Regio-S-Bahn machte Fortschritte – doch es gibt auch einen Fehler

Plus Für manche mag es wie ein kleiner Schritt wirken, aber die Regio-S-Bahn Donau-Iller entwickelt sich in die richtige Richtung. Doch etwas Entscheidendes fehlt.

Ein Jahr nach dem Pro-Forma-Start mit nur einer Linie besteht die Regio-S-Bahn Donau-Iller nun aus einem echten Netz mit Linien von Ulm in vier Richtungen. Es wird deutlich, dass ein bedeutendes Projekt voranschreitet. Das ist gut. Bei einer wichtigen Frage ist aber noch keine Lösung in Sicht. Dabei drängt die Zeit.