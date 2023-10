"Existenzbedrohend": So steht es um die Hausbau-Branche im Kreis Neu-Ulm

Plus Hohe Zinsen und Inflation lassen bei Familien den Traum vom Eigenheim platzen. Die Baubranche im Landkreis verzeichnet drastische Auftragseinbrüche. Was droht?

Die Bauzinsen sind so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Laut Kreditexperten der Interhyp haben die Immobiliendarlehen im September die Vier-Prozent-Marke nach oben durchbrochen und sind auf ein Zwölf-Jahres-Hoch gestiegen. Hinzu kommt die hohe Inflation. Wie wirkt sich das auf Hausbau-Unternehmen im Kreis Neu-Ulm aus? Drohen Kurzarbeit, Entlassungen oder gar Insolvenzen?

Laut Florian Aicham, Obermeister der Bauinnung Neu-Ulm und Geschäftsführer von Nägele Bau in Burlafingen, merke man das durchaus. "Die Nachfrage ist enorm zurückgegangen", sagt er. Im Kreis Neu-Ulm aber "geht es noch. Im Augsburger Raum sieht es viel schlimmer aus". Dort sei es bereits zu Entlassungen gekommen. Dass es dazu auch bei Firmen in der Region kommt, sei ihm bislang nicht bekannt. Allerdings sei sein letzter Kontakt zu den 32 Innungsbetrieben im Sommer gewesen.