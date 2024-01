Landkreis Neu-Ulm

"Ich bin einfach überwältigt": Eva Treu ist die neue Landrätin im Kreis Neu-Ulm

Eva Treu (CSU) hat die Landratsstichwahl im Kreis Neu-Ulm deutlich gewonnen. Sie holte 67,1 Prozent der Stimmen. Am Mittwoch tritt die neue Landrätin ihr Amt an.

Die 30-Jährige von der CSU gewinnt bei der Stichwahl mit 67,1 Prozent gegen Joachim Eisenkolb (Freien Wähler). Bereits am Mittwoch startet Eva Treu im neuen Amt.

Als das Ergebnis nach etwas mehr als einer Stunde feststeht und sie mit kräftigem Beifall gefeiert wird, scheint es Eva Treu fast etwas zu viel zu sein: "Bitte aufhören", sagt sie zu den Besucherinnen und Besuchern der Wahlparty im Landratsamt. Und kurz darauf: "Ich bin jetzt einfach überwältigt." Mit einem sehr klaren Ergebnis von 67,1 Prozent der Stimmen hat sie am Sonntag die Stichwahl gegen Joachim Eisenkolb ( Freie Wähler) gewonnen. Die 30-Jährige wird neue Landrätin im Landkreis Neu-Ulm und damit Nachfolgerin ihres Parteifreundes Thorsten Freudenberger. Sie bedankt sich für das Vertrauen: "Ich weiß in großer Demut damit umzugehen. Und jetzt können wir loslegen."

Den Medienrummel ist Eva Treu noch nicht gewöhnt. Ständig kommt jemand mit einem Block, einem Mikrofon oder einer Kamera in der Hand auf sie zu und will wissen, wie sie sich gerade fühlt. Jetzt, wo sie mit etwas mehr als zwei Dritteln aller abgegebenen Stimmen zur Landrätin gewählt worden ist. "Wo soll ich jetzt hingucken?", fragt sie. Das sei alles noch sehr neu für sie – und sie sei dann doch ganz froh, wenn der Rummel um ihre Person erst mal wieder vorbei ist. Der könnte allerdings noch eine Weile anhalten, denn Eva Treu ist als junge CSU-Frau von 30 Jahren in ein hohes kommunalpolitisches Amt gewählt worden.

