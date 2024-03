Landkreis Neu-Ulm

vor 50 Min.

Kreiskliniken planen mit noch höherem Defizit – das sind die Gründe

Plus Höhere Löhne und teure Leiharbeiter sind nur ein Teil der Zusatzausgaben. Außerdem wird bekannt, dass die Staatsanwaltschaft wegen früherer Verträge ermittelte.

Von Sebastian Mayr

Fast 18 Millionen Euro wird das Defizit der Kreiskliniken im Jahr 2024 voraussichtlich betragen, das geht aus dem sogenannten Erfolgsplan für das laufende Jahr hervor. Es fällt damit um rund vier Millionen Euro höher aus als im vergangenen Jahr, ausschlaggebend sind gestiegene Kosten und Löhne. Der Ausschuss stimmte dem Plan mehrheitlich zu, Ärger rief ein Vorfall aus der jüngeren Vergangenheit hervor.

Jeweils etwas mehr als sieben Millionen Euro Miese sollen auf die Stiftungsklinik Weißenhorn und die Donauklinik Neu-Ulm entfallen und 3,8 Millionen Euro Verlust auf den Standort Illertissen. Bereits vor einer Woche hatten sich die Rätinnen und Räte darauf geeinigt, in einer Strategie-Sitzung nach künftigen Einsparmöglichkeiten für die Kreisspitalstiftung zu suchen. Denkbar sind das Aus für die geriatrische Reha und die Pflegeeinrichtung IllerVita in Illertissen sowie für die Belegabteilung und das gynäkologische Zentrum in Neu-Ulm, darüber hinaus könnten alle Labore an einem Standort zusammengelegt werden.

