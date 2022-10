Sie helfen und retten seit Jahrzehnten im Landkreis Neu-Ulm

Langjährige Mitglieder der Feuerwehr, des BRK und THW werden in der Fuggerhalle ausgezeichnet. Einer ist sogar schon seit 50 Jahren aktiv.

Die Ehrungen der ehrenamtlichen Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, des BRK und THW im Landkreis Neu-Ulm gingen jetzt in die nächste Runde. So wurden in der Fuggerhalle in Weißenhorn Feuerwehrfrauen und -männer aus dem Inspektionsbereich Nord und Neu-Ulm sowie Ehrenamtliche des BRK für ihre 25-, 40- und 50-jährige Tätigkeit ausgezeichnet. Außerdem erhielten Ehrenamtliche des THW eine Ehrung für ihr 25- bzw. 40-jähriges Engagement. Die Ehrungen hätten eigentlich bereits in den Jahren 2020 und 2021 stattfinden sollen, mussten aber aufgrund der Corona-Pandemie verschoben werden.

25 Jahre im Feuerwehrdienst: Christian Kuschel, Feuerwehr Aufheim, Thomas Kolb, Feuerwehr Bellenberg, Martin Niebling, Feuerwehr Burlafingen, Stefan Sommer, Feuerwehr Burlafingen, Ulrich Kast, Feuerwehr Finningen, Albert Ade, Feuerwehr Gerlenhofen, Andreas Falk, Feuerwehr Hittistetten, Walter Otzen, Feuerwehr Holzschwang, Wolfgang Langhans, Feuerwehr Illerberg-Thal, Marc Siebertz, Feuerwehr Vöhringen Löschzug Illerzell, Andreas Rau, Feuerwehr Neuhausen, Thomas Stöckle, Feuerwehr Neuhausen, Alexander Keller, Feuerwehr Neuhausen, Jens Hagstotz, Feuerwehr Neu-Ulm Löschzug 1, Birgit Hagstotz, Feuerwehr Neu-Ulm Löschzug 1, Kai-Uwe Schuller, Feuerwehr Neu-Ulm Löschzug 1, Heiko Wiesalla, Feuerwehr Neu-Ulm Löschzug 4 Jedelhausen, Thomas Gress, Feuerwehr Neu-Ulm Löschzug 4 Jedelhausen, Rainer Kroos , Feuerwehr Neu-Ulm Löschzug 4 Jedelhausen, Gerd Kondziella, Feuerwehr Neu-Ulm Löschzug 4 Jedelhausen, Jochen Herrmann, Werkfeuerwehr Reinz, Christoph Klein, Feuerwehr Senden, Tobias Vogler, Feuerwehr Senden, Martin Hauff, Feuerwehr Steinheim, Thomas Hauff, Feuerwehr Steinheim, Johannes Haus, Feuerwehr Steinheim, Stefan Schweitzer, Feuerwehr Steinheim, Andreas Auth, Feuerwehr Straß, Andreas Wildt, Feuerwehr Vöhringen, Ralf Horber, Feuerwehr Vöhringen, Christian Fraatz, Feuerwehr Vöhringen, Elvira Mahler , Feuerwehr Vöhringen, Wolfgang Hermann Erdt, Feuerwehr Vöhringen, Markus Horber, Feuerwehr Vöhringen, Michael Schilling, Feuerwehr Wullenstetten.

40 Jahre im Feuerwehrdienst: Peter Mayer, Feuerwehr Bellenberg, Dieter Heidl, Feuerwehr Bellenberg, Rainer Hartl, Feuerwehr Bellenberg, Manfred Dinter, Feuerwehr Bellenberg, Harald Denzel, Feuerwehr Burlafingen, Thomas Denzel, Feuerwehr Burlafingen, Reiner Maier, Feuerwehr Fahlheim, Manfred Wetzel, Feuerwehr Holzheim, Albert Dirren, Feuerwehr Holzheim, Günter Härtl, Feuerwehr Nersingen, Erwin Mayer, Feuerwehr Neuhausen, Michael Ade, Feuerwehr Neu-Ulm Löschzug 3 Gerlenhofen, Roland Wagner, Feuerwehr Neu-Ulm Löschzug 3 Gerlenhofen, Helmut Rößler, Feuerwehr Neu-Ulm Löschzug 3 Gerlenhofen, Georg Traub, Feuerwehr Neu-Ulm Löschzug 3 Gerlenhofen, Michael Neukamm, Feuerwehr Neu-Ulm Löschzug 3 Gerlenhofen, Hansgünter Zoller, Feuerwehr Neu-Ulm Löschzug 4 Jedelhausen, Otmar Guther, Feuerwehr Neu-Ulm Löschzug 4 Jedelhausen, Georg Schneider, Feuerwehr Neu-Ulm Löschzug 4 Jedelhausen, Jürgen Schiml, Feuerwehr Neu-Ulm Löschzug 2 Ludwigsfeld, Roland Unseld, Feuerwehr Reutti, Thomas Kast, Feuerwehr Senden, Josef Jäckle, Feuerwehr Steinheim, Martin Walk, Feuerwehr Straß, Herbert Inhofer, Feuerwehr Straß, Andreas Omasmeier, Feuerwehr Straß, Siegfried Werdich, Feuerwehr Straß, Karl Renz, Feuerwehr Straß, Thomas Kaim, Feuerwehr Vöhringen, Hermann Hufnagel, Feuerwehr Vöhringen, Hans-Peter Span, Feuerwehr Vöhringen, Alfred Häberle, Feuerwehr Wullenstetten.

50 Jahre im Feuerwehrdienst: Helmut Rogg , Feuerwehr Senden.

25 Jahre beim Bayerischen Roten Kreuz (BRK): Reinhard Bossinger, Daniel Hagel, Andreas Hirschberger, Steffen Konrad, Petra Negretti, Peter Ott, Lisa Sailer, Olaf Schwarz, Sebastian Sevegnani, Dietmar Spiegel, Tobias Wille, Timo Wolpert.

40 Jahre beim Bayerischen Roten Kreuz (BRK): Roland Ablaßmeier, Andreas Gerle, Elmar Lang, Hubert Lang, Paul Lintner, Renate Müller, Dieter Schaupp, Werner Schmid, Christian Stadler, Max Stölzle, Dieter Thoma, Jens Voderberg, Michael Wanner, Ralf Willer, Markus Wörsing.

50 Jahre beim Bayerischen Roten Kreuz (BRK): Siglinde Berner und Hermann Junginger.

25 Jahre beim Technischen Hilfswerk (THW): Stefan Fendt, Achim Niederwieser und Jahn Schmidt, Tobias Würth.

40 Jahre beim Technischen Hilfswerk (THW): Ralf Kirsten und Helmut Kirchhauser.

Die Ehrungen im Namen des Freistaats Bayern nahmen Landrat Thorsten Freudenberger, Kreisbrandrat Bernhard Schmidt sowie BRK-Kreisbereitschaftsleiter Florian Schaich vor.

Podiumsdiskussion zum Thema Ehrenamt und Kommunalpolitik

Darüber hinaus führte im Rahmen des feierlichen Abends der Pressesprecher der Kreisbrandinspektion, Wilhelm Schmid, durch eine Podiumsdiskussion zum Thema Ehrenamt und Kommunalpolitik. Teilnehmer waren Thorsten Freudenberger, Bernhard Schmidt, Kreisbrandmeister (KBM) und Bürgermeister des Marktes Buch, Markus Wöhrle, sowie Florian Schaich. Dabei stellten alle noch einmal die Wichtigkeit dieser Organisationen als tragende Säule der Gesellschaft heraus.

Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, des BRK und des THW im Landkreis Neu-Ulm wurden kürzlich in der Fuggerhalle in Weißenhorn geehrt. Foto: Kerstin Weidner, Landratsamt Neu-Ulm

Bernhard Schmidt betonte die gute Zusammenarbeit der Organisationen. Dies war und ist nicht zuletzt mit Blick auf die jüngsten Herausforderungen wie Corona-Pandemie und Ukrainehilfe sehr wichtig, da „wir nur gemeinsam die Aufgaben und Herausforderungen bewältigen können“. Landrat Thorsten Freudenberger dankte allen Geehrten sowie Mitgliedern der Organisationen für ihren unermüdlichen Einsatz: „Sie sind ein positives Abbild unserer Gesellschaft.“ Die Musikalische Umrahmung übernahm das Musik-Duo der Musikschule Dreiklang Luis Altendorfer und Oskar Sennert (beide am Saxophon). (AZ)