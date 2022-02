Sturm "Ylenia" wütet auch rund um Ulm: Diese Bilanz zieht die Polizei

Plus Sturm "Ylenia" fegt auch über die Region rund um den Kreis Neu-Ulm. Die Polizei zieht am Donnerstag eine erste Bilanz der Unwetter-Schäden.

Das Sturmtief "Ylenia" fegt seit Mittwochnacht auch über den Landkreis Neu-Ulm und die umliegende Region. Vor allem umstürzende Bäume sorgten für Schäden. In Thalfingen drohte einer auf ein Haus zu fallen. In Babenhausen im Landkreis Unterallgäu ereignete sich deshalb ein Unfall. Die Polizei zieht eine erste Bilanz.