Unwetterwarnung für den Raum Neu-Ulm: Tennisballgroße Hagelkörner erwartet

Am heutigen Donnerstag soll es im Landkreis Neu-Ulm noch einmal richtig ungemütlich werden. Vereinzelt können Hagelkörner von bis zu 7 Zentimeter auftreten.

Es hatte in den vergangenen Tagen schon heftige Gewitter in der Region rund um Ulm und den Landkreis Neu-Ulm gegeben. Verletzte waren dabei zum Glück nicht zu beklagen. Jedoch krachten zahlreiche Bäume und Äste ab, auch auf Autos. Zahlreiche Feuerwehren rückten aus. Am heutigen Donnerstag soll es nach Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) noch einmal richtig ungemütlich werden. Für die Region Neu-Ulm gilt ab 16 Uhr bis in den frühen Freitagmorgen, 4 Uhr, eine Unwetterwarnung.

Demnach sollen sich ab dem späten Nachmittag von Südwesten her immer häufiger teils schwere Gewitter bilden. Lokal können in Verbindung mit diesen Gewittern heftiger Starkregen mit Mengen um 40 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit, Sturm- bis Orkanböen mit Windgeschwindigkeiten zwischen 80 und 120 Stundenkilometern entstehen. Auch Hagel mit einem Durchmesser von circa fünf Zentimeter kann auftreten. Ganz vereinzelt sei auch Großhagel mit Korngrößen um sieben Zentimeter sowie Orkanböen bis 140 km/h nicht ausgeschlossen, heißt es. In der zweiten Nachthälfte der Nacht zum Freitag soll die Unwettergefahr von Westen her langsam abnehmen.

Anfang Mai hatte den Landkreis Neu-Ulm schon einmal ein gewaltiger Hagelschauer getroffen. Damals fielen vor allem in und rund um Senden tischtennisballgroße Hagelkörner vom Himmel.

20 Bilder Unwetter im Kreis Neu-Ulm: Hagel verwandelt Region in Schneelandschaft





Wetterdienst rechnet in Mitteldeutschland mit erhöhtem Tornado-Risiko

Verantwortlich für die aktuelle Wetterlage zeichnet nach Angaben eines DWD-Meteorologen das Tief "Lambert". Es zieht über Spanien hinweg nach Frankreich und überquert am Donnerstag Deutschland von West nach Ost. Es bestehe auch das Risiko von sogenannten Superzellen, hatte der DWD am Mittwoch zwischenzeitlich gewarnt. Sie gehören zu den größten und gefährlichsten Gewittergebilden. Es handelt sich dabei um sich drehende Systeme mit starken Aufwinden, die sich völlig eigenständig und damit schwer vorhersehbar bewegen. Vor allem in Mitteldeutschland rechnet der DWD darüber hinaus mit einem erhöhten Tornado-Risiko.

Lesen Sie dazu auch

Die Deutsche Bahn warnte davor, dass es ab Donnerstagmittag Beeinträchtigungen im Zugverkehr durch das Unwetter geben könne. Reisenden, die am Donnerstag oder Freitag mit der Bahn fahren wollten, bot die Bahn an, ihr Ticket zu einem späteren Zeitpunkt zu nutzen. Die Zugbindung wurde generell aufgehoben. Man sei vorbereitet, auf mögliche Unwetterschäden so schnell wie möglich reagieren zu können, sagte ein Bahnsprecher. "Reparaturtrupps und Einsatzfahrzeuge sind in Bereitschaft versetzt, um Unwetterschäden an Oberleitungen und Hindernisse im Gleisbett, wie umgestürzte Bäume oder Teile von Dächern, Planen und Unrat, zu beseitigen."

Auch auf den Autobahnen könnte der erwartete Starkregen für Probleme sorgen. In manchen Bundesländern stehen schon die Sommerferien an. So appellierte die Polizei Duisburg an Autofahrer, bei starkem Niederschlag und Gewitter langsamer zu fahren, mehr Abstand zu halten und das Licht einzuschalten. (krom mit dpa)