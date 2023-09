Thorsten Freudenberger will sich in München weiter um die Region kümmern

Plus Thorsten Freudenberger (CSU) sucht eine neue Herausforderung im Landtag. Warum für ihn Besuche beim Wacken-Festival und Schloss-Empfänge kein Widerspruch sind.

Zum Endspurt des bayerischen Landtagswahlkampfes stellen wir fünf Direktkandidaten und eine Kandidatin vor. Sie gehören alle Parteien an, die bereits im Maximilianeum vertreten sind. Heute: der CSU-Bewerber Thorsten Freudenberger.

Über mangelnde Aufmerksamkeit konnte sich Thorsten Freudenberger ( CSU) in den vergangenen Wochen nicht beklagen. Doch es ging dabei nicht um eine bedeutende Entscheidung, die er als Landrat des Kreises Neu-Ulm getroffen hatte oder um seinen aktuellen Landtagswahlkampf: Er war wieder mal beim Mega-Metal-Festival in Wacken, bei dem es diesmal ausgesprochen schlammig zuging. Davon hatte er einige "schmutzige" Bilder veröffentlicht. "Darauf bin ich ständig angesprochen worden", sagt er.