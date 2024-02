Schwerer Unfall: 74-Jährige kommt mit Auto von A7 ab und überschlägt sich

Eine Frau ist in der A7-Abfahrt bei Langenau wohl zu schnell unterwegs. Ihr Auto überschlägt sich mehrfach. Sie wird bei dem Unfall schwer verletzt.

Einen folgenschweren Unfall hat am Sonntag eine 74-Jährige auf der A7 bei Langenau verursacht. Ihr Auto überschlug sich mehrfach. Die Frau wurde schwer verletzt.

Wie die Polizei berichtet, war die Frau um 10.45 Uhr in Richtung Würzburg unterwegs. An der Ausfahrt Langenau war sie wohl auf dem Verzögerungsstreifen mit ihrem Mercedes zu schnell und kam in einer leichten Rechtskurve nach links. Dort fuhr sie in einen Stahlpfosten des Ausfahrt-Schildes und raste über die Grünfläche bis zur Auffahrt zur A7.

Dabei überschlug sich der Pkw mehrmals und schleuderte über die Schutzplanken und einen Erdhügel. Hinter dem crica drei Meter hohen Wall waren mehrere Autos geparkt. Die standen auf dem P+R-Parkplatz und wurden von dem Mercedes beschädigt.

Der Mercedes kam nach einem weiteren Überschlag zum Stehen und die Fahrerin wurde in ihrem Auto eingeklemmt. Rettungskräfte befreiten sie. Auch ein Notarzt war vor Ort und kümmerte sich um die schwer verletzte Seniorin.

Der Verkehrsdienst Heidenheim hat den Unfall aufgenommen. Die Polizei schätzt den Schaden am Mercedes auf rund 10.000 Euro. Die Schäden an dem geparkten Audi A4, Audi A3 und BMW schätzt die Polizei auf rund 26.000 Euro. Mit circa 5000 Euro beziffert die Polizei die Schäden an den Verkehrseinrichtungen und der Flur. Abschlepper bargen drei nicht mehr fahrbereite Autos.

Neben Feuerwehr und Polizei war auch die Straßenmeisterei im Einsatz. Während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen. (AZ)