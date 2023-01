Unfall mit mehreren Verletzten auf A8: Rettungshubschrauber im Einsatz

Die A8 war nach dem Unfall mit mehreren Fahrzeugen und wohl auch mit mehreren Verletzten zeitweise voll gesperrt. Noch immer kommt es zu Stau.

Auf der A8 zwischen Stuttgart und Ulm ist am Dienstagmittag ein schwerer Unfall passiert. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wurden dabei mehreren Personen verletzt. Zur Schwere der Verletzungen kann ein Sprecher zunächst keine gesicherten Angaben machen. Es werde derzeit aber eher von leichten bis mittelschweren Verletzungen ausgegangen.

Bei der Polizei eingegangen war der Unfall gegen 11.51 Uhr. In Fahrtrichtung München zwischen den Anschlussstellen Hohenstadt und Merklingen sei es demnach zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen gekommen. In den Fahrzeugen waren wohl auch Kinder, weshalb ein Rettungshubschrauber angefordert wurde. Dieser soll auch Verletzte in eine Klinik gebracht haben.

Die Autobahn war nach dem Unfall bis kurz nach 13 Uhr voll gesperrt. Eine Ausleitung sei nicht erforderlich gewesen, so ein Polizeisprecher. Zwischenzeitlich war der rechte Fahrsteifen wieder für den Verkehr freigegeben worden. Seit circa 13.40 Uhr ist die A8 in Richtung München wieder komplett befahrbar. Dennoch ist weiterhin mit Stau und Behinderungen zu rechnen. (krom)

