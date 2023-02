Die Polizeiinspektion Neu-Ulm bekommt einen neuen Chef

Die bisherige Leiterin der Polizeiinspektion Neu-Ulm, Michaela Baschwitz, geht in Mutterschutz. Bis auf Weiteres bekommt die Dienststelle nun einen neuen Chef.

Die Polizeiinspektion Neu-Ulm bekommt mit Michael Keck einen neuen Chef. Die bisherige Leiterin, Polizeioberrätin Michaela Baschwitz, erwartet ihr zweites Kind und nimmt deshalb mit Ablauf des Monats Januar Mutterschutz in Anspruch. Um in kommender Zeit für ihre beiden Kinder da zu sein, wird die 42-Jährige im Anschluss für einige Zeit in Elternzeit gehen.

Um der Bedeutung des kriminalgeografischen Raums Neu-Ulm/ Ulm gerecht zu werden und eine der größten Dienststellen des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West sehr zeitnah wieder zu besetzen, hat Polizeipräsidentin Claudia Strößner den Leitenden Polizeidirektor Michael Keck bis auf Weiteres mit der Führung der Dienststelle beauftragt.

Polizeidirektor Michael Keck stammt aus dem Landkreis Neu-Ulm

Michael Keck, der aus dem Landkreis Neu-Ulm stammt, freut sich auf die neue Aufgabe an alter Wirkungsstätte. Der 59-Jährige hat die polizeiliche Arbeit von der Pike auf erlernt und war während seiner Zeit als Streifenbeamter im mittleren Dienst und später als Dienstgruppenleiter im gehobenen Dienst auch bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm eingesetzt.

Sicherheitswachtler Antal Horvat (vorne links) verlässt die Sicherheitswacht nach 20 Jahren. Wegen seines Engagements in Senden bekam er eine Urkunde vom bayerischen Innenminister Joachim Herrmann, überreicht durch den Polizeidirektor des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West, Michael Keck (vorne rechts). Foto: Alexander Kaya

Nach erfolgreichem Studium an der Deutschen Hochschule der Polizei im Jahr 2002 und seiner Ernennung zum Polizeirat stieg Michael Keck in die höchsten Führungsämter der Bayerischen Polizei auf. Acht Jahre führte er die Polizeiinspektion Kempten, bevor er 2010 bereits schon einmal erstmalig die Leitung der Polizeiinspektion Neu-Ulm übernahm.

Von 2014 bis 2018 war er Leiter der Kriminalpolizeiinspektion mit Zentralaufgaben des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West in Neu-Ulm und für die Bekämpfung der Organisierten Kriminalität im Schutzbereich zuständig. Zuletzt war Michael Keck Leiter des Sachgebietes E2, Ordnungs- und Schutzaufgaben/Verkehr, beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West und somit federführend für alle Grundsatzfragen im Einsatzbereich, für die Bewältigung von Großereignissen und Sonderlagen im Schutzbereich sowie für die Belange der Verkehrssicherheitsarbeit zuständig.

"Ich freue mich und bin sehr dankbar, dass Herr Keck seine Bereitschaft erklärt hat, bis auf Weiteres die Leitung der PI Neu-Ulm zu übernehmen. Damit hat die PI Neu-Ulm eine sehr bewährte Führungskraft und einen erfahrenen Einsatzmann als Dienststellenleiter", wird Polizeipräsidentin Claudia Strößner in einer Mitteilung zitiert. (AZ)