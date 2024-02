Autofahrer entdecken Raubtier auf der Straße: Lief ein Wolf über die B10?

Plus Zwei Zeugen melden sich bei der Polizei und berichten von einem großen Tier, das an der Unterführung der A7 bei Nersingen gewesen sein soll. War es ein Wolf?

Das passiert nicht jeden Tag: Zwei Autofahrer waren auf der Autobahn bei Nersingen unterwegs und sahen ein großes Tier, das einem Wolf zumindest sehr ähnlich sah. Ob es wirklich einer war oder doch nur ein Hund, ist bislang ungeklärt. Ein Pressesprecher des Polizeipräsidiums Kempten kann zumindest bestätigen: Am Donnerstagmorgen sei gegen 8.10 Uhr eine Meldung über eine Wolfs-Sichtung bei Nersingen eingegangen.

Das Tier sei zwischen Burlafingen und Nersingen, an der Anschlussstelle der B10 zur Auffahrt der A7, gesichtet worden, auf Höhe des Brandstätter Sees. Danach kam ein zweiter Anruf rein. Ein Autofahrer habe ebenfalls ein großes, graues Tier gesehen, das einem Wolf ähnlich sah. Es könne jedoch auch ein Hund infrage kommen. Das Tier hätte an jener Stelle der B10 die Straße überquert und sei auf einer Wiese weitergelaufen. Diese Informationen seien der Polizei berichtet worden.