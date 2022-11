Ferrari landet neben der A7: 350.000 Euro Schaden nach Unfall

Bei einem Unfall auf der A7 bei Nersingen wird ein Ferrari-Sportwagen massiv beschädigt, der Fahrer verletzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 350.000 Euro.

Kurz vor der A7-Ausfahrt Nersingen ist am Freitagmorgen gegen 7.40 Uhr ein Unfall passiert. Wie eine Polizeisprecherin auf Nachfrage bestätigt, wurde dabei ein 74-jähriger Autofahrer leicht verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann auf der Autobahn in Richtung Süden unterwegs, als er wohl wegen nasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen Ferrari-Sportwagen verlor. Der Wagen prallte erst gegen die Mittelleitplanke und durchbrach anschließend die Außenleitplanke. Der Sportwagen landete anschließend in der Böschung.

Feuerwehren aus Pfuhl, Burlafingen, Nersingen-Leibi, Senden und Unterelchingen wurden alarmiert. Mittels Absturzsicherungsausrüstung und Motorsäge wurde der Zugang zum Unfallfahrzeug geschaffen. Der Mann wurde mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht.

Das Fahrzeug wurde bei dem Unfall massiv beschädigt und musste mit einem Kran geborgen werden. Laut Polizei beträgt die Schadenshöhe am Fahrzeug rund 350.000 Euro. An den Leitplanken entstand ein zusätzlicher Schaden in Höhe von 12.000 Euro. Für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten war mindestens eine Spur gesperrt. Es kam entsprechend zu Behinderungen. (krom)