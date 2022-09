22-jähriger Betrunkener fährt nach Unfall auf B10 als Geisterfahrer weiter

Erst setzt der 22-Jährige sich betrunken ans Steuer, baut einen Unfall, fährt als Geisterfahrer weiter. Als er dann von der Polizei angetroffen wird, setzt er sich zur Wehr.

Ein 22-Jähriger hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag auf der B10 in Neu-Ulm einen Unfall verursacht. Danach soll er als Geisterfahrer weitergefahren sein. Nachdem ihn die Polizei antraf, soll der junge Mann Widerstand geleistet haben.

Nach jetzigem Ermittlungsstand soll der 22-Jährige an der Kreuzung Otto-Hahn-Straße/Europastraße gegen eine Leitplanke gestoßen und danach auf die Gegenspur geraten sein. Diese habe er dann "als Geisterfahrer" weiter in Richtung Nersingen befahren, heißt es im Polizeibericht. Nach einigen Kilometer sei er dann auf dem Standstreifen stehen geblieben und konnte dort durch Beamte der Neu-Ulmer Polizei kontrolliert werden.

Autofahrer wehrt sich nach B10-Unfall in Neu-Ulm gegen Blutentnahme

Der Unfallverursacher soll stark nach Alkohol gerochen haben. Einen freiwilligen Alkoholtest aber soll er verweigert haben, weshalb er sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Bei deren Durchführung soll der Mann Widerstand geleistet haben, indem er sich dagegen sperrte. Die Beamten mussten daher körperliche Gewalt anwenden. Weder der Beschuldigte noch die Polizisten wurden hierbei verletzt.

Aufgrund seines aggressiven Verhaltens sowie seiner Alkoholisierung musste der 22-Jährige die restliche Nacht in der Zelle der Polizeiinspektion Neu-Ulm verbringen.

Durch sein Fahrmanöver sei kein anderer Verkehrsteilnehmer zu Schaden gekommen. Der Unfallschaden am Auto beläuft sich auf circa 30.000 Euro. An der Leitplanke entstand ein Schaden in Höhe von 5000 Euro. Den 22-Jährigen erwarten nun mehrere Strafverfahren, unter anderem wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. (AZ)