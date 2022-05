Neu-Ulm

Café Bar Insel im Brückenhaus der Sparkasse eröffnet mit neuem Pächter

Plus Im Brückenbau der Sparkasse in Neu-Ulm eröffnet am Wochenende das Café Bar Insel. Was Betreiber Rade Bundalo seinen Gästen bieten möchte.

Von Michael Kroha

"Von jedem ein bisschen, aber nur Gutes", sagt Rade Bundalo, wenn er vom Angebot auf seiner Wein- und Prosecco-Karte spricht. Der 42-Jährige eröffnet am Samstag erstmalig das Café Bar Insel im Brückenhaus der Sparkasse in Neu-Ulm. "Ich habe das vorher nicht gekannt", sagt der Mann mit serbischen Wurzeln. Die vergangenen 17 Jahre arbeitete er für einen Anbieter für Sportwetten, jetzt will er sein "eigener Chef sein". Heißt auch: Die ersten Tage gilt im Lokal erst einmal "Open End".

