Neu-Ulm

18:34 Uhr

Currywurst-Streit in Ludwigsfeld: Welche Rechte haben Restaurant-Besucher?

Welche Wurst gehört in eine Currywurst? Über diese Frage entbrannte ein Streit in einem Biergarten in Ludwigsfeld. Welche Rechte gelten für Restaurantbesucher?

Lokal Ein Biergarten-Gast hält die "Nackte" in seiner Currywurst für eine "Weißwurst" und will nicht bezahlen. Die Polizei kann den Streit nicht lösen. Welche Rechte gelten?

Von Michael Kroha

Es geht in dem Fall wahrlich um die Wurst, um die Wurst in der Currywurst. Ein 56 Jahre alter Gast, wohnhaft in Niedersachsen, hat sich in einem Biergarten im Neu-Ulmer Stadtteil Ludwigsfeld geweigert, seine Currywurst mit Pommes zu bezahlen. Die ihm servierte Wurst, eine "Nackte" oder auch "Geschwollene" genannt, passte ihm aber nicht. Er hielt sie für eine "Weißwurst" und verlangte nach einer roten Wurst. Auch die angerückte Polizei konnte den Disput nicht lösen. Am Ende wurden Kontaktdaten ausgetauscht, um den Ärger ums Gericht gegebenfalls vor Gericht zu klären. Der Streitwert: 8,90 Euro. Doch welche Rechte gelten in dem Fall - und überhaupt für Restaurant-Besucher? Tatjana Halm, Rechtsanwältin und Referatsleiterin des Bereichs Markt und Recht in der Verbraucherzentrale Bayern, klärt auf.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen