Debatte um Russland-Vortrag: Fotograf wittert Zensur im Edwin-Scharff-Haus

Plus Mit einem Vortrag über eine Russlandreise sorgte Carsten Schmidt für Kontroversen. Nun soll er dort gar nicht mehr auftreten. Er erhebt schwere Vorwürfe.

Der Fotograf Carsten Schmidt erhebt schwere Vorwürfe gegen die Stadt Neu-Ulm. Nach einem Prozess um einen abgesagten Vortrag über eine Russlandreise war das Verhältnis zwischen dem Blausteiner Abenteurer und der Kommune ohnehin angeknackst. Nun dürfe er gar nicht mehr im Edwin Scharff Haus auftreten, sagt Schmidt und spricht gar von extremistischen Bedrohungen seitens Ukrainern, denen die Stadt nachgegeben hatte. Was ist passiert?

Carsten Schmidt, studierter Geograf und Fotograf, unternimmt seit Jahrzehnten abenteuerliche Reisen, über die er dann in Vorträgen berichtet. Schon nach dem Schulabschluss sei er mit dem Fahrrad nach Kairo aufgebrochen, von wo aus er den afrikanischen Kontinent bis nach Kapstadt durchquerte. Auch Vulkanexpeditionen und Urwalddurchquerungen hat Schmidt unternommen. Seit rund 20 Jahren war der Blausteiner mit seinen Vorträgen auch regelmäßig zu Gast im Edwin Scharff Haus.