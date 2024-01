Neu-Ulm

Die Familienpaten des ASB verhelfen Eltern zu mehr Freiraum

Plus In schwierigen Lebensphasen kann es für Familien mit kleinen Kindern schnell einmal zu viel werden. Die Familienpaten des ASB schenken die benötigte Verschnaufpause.

Manchmal ist alles, was es bräuchte, nur ein bisschen mehr Zeit. Gerade Familien mit kleinen Kindern funktionieren nur allzu oft an ihren Kapazitätsgrenzen, und schnell gerät der Alltag aus den Fugen, wenn berufliche oder persönliche Krisen hinzukommen. Die Gesundheitspsychologin Hannah Hofmann koordiniert die Familienpaten und Patinnen des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) in Neu-Ulm und hilft Menschen mit ihrem Team an Ehrenamtlichen, solche Krisen zu meistern. Dabei reichen oft schon wenige Stunden Freiraum in der Woche.

Familienpaten unterstützen Eltern mit kleinen Kindern

"Ich halte es für ein unglaublich sinnvolles Projekt, allein schon aus gesundheitspsychologischer Sicht. Es ist Hilfe zur Selbsthilfe", sagt Hofmann. Auch der Zufall hat eine nicht unerhebliche Rolle dabei gespielt, dass sie die Familienpaten und Patinnen heute leitet. Die 34-jährige psychologische Beraterin empfängt in gemieteten Räumen im Gebäude des ASB ihre Klienten und ist dadurch auf das Projekt aufmerksam geworden. Als die Stelle frei wurde, sei diese Sinnhaftigkeit ausschlaggebend für ihr Engagement gewesen.

