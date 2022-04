Neu-Ulm

vor 29 Min.

Hund auf B28 überfahren: Große Trauer im Netz und bei der Besitzerin

Plus Eine Neu-Ulmerin bittet im Netz um Hilfe, ihren entlaufenen Hund Zeus zu finden. Ein ehrenamtliches Team unterstützt. Doch der Mischling kommt auf der B28 ums Leben.

Von Michael Kroha

"Die Welt ist einfach nicht mehr dieselbe", sagt Nada Balucic und bricht in Tränen aus. Mehr als eine Woche lang galt ihr Hund Zeus als vermisst. Zusammen mit einem ehrenamtlichen Team hatte sie die Gegend rund um Neu-Ulm abgesucht, in sozialen Netzwerken um Hilfe gebeten. Am vergangenen Freitag erhielt sie nun die traurige Mitteilung: Ihr Cane Corso wurde auf der B28 bei Neu-Ulm überfahren. "Ich wollte meinen Sohn glücklich machen, jetzt haben wir uns alle nur noch trauriger gemacht", sagt sie und weint.

