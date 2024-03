In Neu-Ulm stehen jetzt Mitfahrbänke: So funktioniert das neue Angebot

Platz nehmen – warten – mitgenommen werden. So soll das künftig in Neu-Ulm mit den Mitfahrbänken laufen.

Das Projekt der Mitfahrbänke ist gestartet. Die erste Bank, die in Betrieb genommen wurde, steht in Burlafingen in der Heerstraße bei der Bushaltestelle „Glöcklerstraße“. Weitere folgen in den kommenden Tagen in Finningen in der Breitenhofstraße bei der Bushaltestelle ,,Angelweg“, in Steinheim in der Burlafinger Straße / Ecke Bauernstraße sowie in Reutti in der Neu-Ulmer Straße bei Bushaltestelle „Auweg“.

Den genauen Standort der Mitfahrbänke haben die Neu-Ulmerinnen und Neu-Ulmer bei einer Online-Abstimmung im vergangenen Jahr festgelegt. Wer künftig mindestens 16 Jahre alt ist, aus einem der vier Stadtteile in Richtung Innenstadt fahren möchte und kein eigenes Auto hat oder nicht auf den Bus warten möchte, kann sich künftig auf die Mitfahrbank setzen.

Die Mitfahrbank in Neu-Ulm beruht auf Vertrauen

Das Sitzen auf einer Mitfahrbank signalisiert somit: Mitfahrgelegenheit gesucht! Die Idee: Vorbeifahrende, die noch einen oder mehrere Plätze im Auto frei haben, halten an und nehmen die Person mit.

Start der Mitfahrbänke: Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger hat vor Ort das erste Schild der Mitfahrbänke aufgestellt und somit das Projekt gestartet. Foto: Stadt Neu-ulm

Bei der Mitnahme handelt es sich um eine private Mitfahrgelegenheit, die auf Vertrauen der Beteiligten beruht. Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger, die selbst dem Startschuss für das Projekt gegeben hat, freut sich sehr, dass die Einwohnerinnen und Einwohner aus den ländlicheren Stadtteilen nun eine weitere gute Möglichkeit haben, in die Stadt zu kommen.

„Die Mitfahrbänke sind eine tolle und unkomplizierte Sache, denn sie können Menschen ohne Auto den Weg zum Einkaufen, zum Arzt oder zu Terminen deutlich erleichtern. Gerade dann, wenn die ÖPNV-Anbindung länger getaktet ist“, so Albsteiger. Sie hofft, dass das neue Angebot sowohl von Mitfahrenden als auch von Mitnehmenden gut angenommen wird. Sofern das Angebot gut angenommen wird und auch in anderen Stadtteilen Bedarf besteht, können auch dort weitere Mitfahrbänke aufgestellt werden. Die Kosten für die ersten vier Mitfahrbänke belaufen sich auf rund 7.500 Euro. (AZ)

