"Lebendiger Kreuzweg" am Karfreitag führt zu Straßensperrungen in Neu-Ulm

Wegen des "Lebendigen Kreuzwegs" kommt es am Karfreitag zwischen 17 und 19 Uhr zu Straßensperrungen und Umleitungen in der Neu-Ulmer Innenstadt.

Am Karfreitag wird es in Neu-Ulm wegen des "Lebendigen Kreuzwegs" zu vereinzelten Straßensperrungen sowie Umleitungen im öffentlichen Nahverkehr kommen. Wie die Stadt mitteilte, wird die Ludwigstraße zwischen der Zufahrt zum Rathaus-Parkplatz und der Augsburger Straße sowie die Augsburger Straße beziehungsweise Marienstraße zwischen der Maximilianstraße und der Krankenhausstraße zwischen 17.15 Uhr und 19 Uhr für den Verkehr vollständig gesperrt.

Öffentlicher Nahverkehr wird zwischen 17 und 19 Uhr umgeleitet

Darüber hinaus wird der Linienverkehr zwischen 17 und 19 Uhr über die Gänstorbrücke fahren. Die vier Bushaltestellen "Rathaus Neu-Ulm", "Petrusplatz", "Donau-Center" (Nordseite) und "Maximilianstraße" können in diesem Zeitraum nicht angefahren werden. Die Haltestellen "Kasernstraße" in der Reuttier Straße und "Augsburger Tor" in der Brückenstraße können hingegen mitbenutzt werden. Die Linie 7 fährt in Richtung Ulm ab ZUP über die Bahnhofstraße und die Hermann-Köhl-Straße zur Haltestelle Amtsgericht.