Kreisel bei Pfuhl mit Traktoren blockiert: So erleben Bauern den Protesttag

Plus Landwirte aus dem Kreis Neu-Ulm haben den Kreisverkehr zwischen Pfuhl und Burlafingen besetzt. Für sie gibt es am Montagmorgen Bratwürste und warmen Leberkäse.

Es ist ein ungewöhnlicher Ort, um Bratwürste zu grillen. Auf dem Kreisverkehr zwischen Pfuhl und Burlafingen ist am Montagvormittag bei Eiseskälte eine Gruppe von Männern und Frauen um eine Feuertonne versammelt. Die meisten von ihnen tragen Arbeitskleidung und gelbe Warnwesten. Der Wind pfeift um die Ohren, Autos und Lkw fahren dicht an der Grillstelle vorbei – es könnte gemütlichere Orte geben. Die Anliegen der Protestierenden sind ernst, aber die Stimmung ist locker. Ein Fahrer eines Pick-ups lässt das Fenster herunter und fragt, ob die Herren mit ausreichend Getränken versorgt sind. Ein anderes Auto fährt heran und liefert den Demonstrierenden warmen Leberkäse. Es ist eine etwas andere Protestaktion.

Ein Demonstrant aus Burlafingen, der mit dem Spitznamen "Pilawa" genannt wird, erklärt das Vorgehen. Wie die meisten anderen möchte er nicht namentlich genannt werden. Etwa im Viertelstundentakt stellen sich ein paar der Traktoren auf die Straße und blockieren den Verkehr. Eine Vollsperrung möchten sie nicht erreichen, so Pilawa, sonst sei der Protest eine Nötigung. Das hätten sie mit der Polizei am Montagmorgen abgesprochen. "Wir sind nicht wie die Klimakleber und warten, bis man uns von der Straße zerrt", betont der Demonstrant.