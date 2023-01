Neu-Ulm

Mehrere Brüche: Motorradfahrer nach Unfall in Offenhausen schwer verletzt

An der Baustelle in der Augsburger Straße übersieht der Mann wohl eine Warnbake, stürzt und verletzt sich schwer. Er kommt in ein Krankenhaus.

Bei einem Unfall im Neu-Ulmer Stadtteil Offenhausen hat ein 57 Jahre alter Motorradfahrer schwere Verletzungen erlitten. Nach Angaben der Polizei stürzte der Mann wohl alleinbeteiligt. Die Ermittler gehen davon aus, dass er unter dem Einfluss von Alkohol gestanden habe. Der Unfall ereignete sich demnach in der Nacht auf Sonntag, kurz nach Mitternacht in der Augsburger Straße. Der 57-Jährige war von Neu-Ulm kommend in Richtung Offenhausen unterwegs. An einer dortigen Baustelle überfuhr er versehentlich eine Warnbake und stürzte in der Folge mit seinem Motorrad zu Boden. Der Mann schlitterte mit seiner Maschine circa 40 Meter über den Asphalt und kam auf der Gegenfahrbahn zum Liegen. Er musste durch den Rettungsdienst mit schwerwiegenden Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. Mit dem Ableben des Motorradfahrers sei nicht zu rechnen, heißt es im Polizeibericht. Der Mann erlitt nach den ersten Feststellungen mehrere Knochenbrüche. Ein geparktes Auto wurde leicht beschädigt. Laut einer Zeugenaussage war eine Fremdbeteiligung am Unfall eindeutig auszuschließen. Da vor Ort bei dem Verletzten auch Alkoholgeruch wahrgenommen werden konnte, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Gegen ihn wurde damit ein Strafverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. (AZ)

