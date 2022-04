100 neue Jobs: Continental-Neubau in Neu-Ulm soll 2024 fertig sein

Immer wieder wurde der Baubeginn für den "neuen Entwicklungscampus" von Continental verschoben. Jetzt steht er fest. Der Autozulieferer will in die Zukunft investieren.

Der Autozulieferer Continental hat in Ulm und Neu-Ulm bislang drei Standorte. Ab 2024 sollen es nur noch einen geben - und zwar in Neu-Ulm unweit der Memminger Straße am Ende der Filchnerstraße. Immer wieder wurde der Baubeginn verschoben, nun steht er fest. Um die 100 neue Stellen sollen am "neuen Entwicklungscampus" entstehen. Mehrere Millionen Euro werden dafür in die Hand genommen. Es ist nicht die einzige Investition in der Region. Continental will sich dafür fit für die Zukunft machen.

Seit 2013 forschen und entwickeln in der Donau-Doppelstadt rund 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf drei Standorte verteilt an Fahrerassistenzsystemen und am automatisierten Fahren. Plan ist es nun, im Dezember 2022 mit dem Bau des neuen Gebäudes zu beginnen und so Forschung und Entwicklung von Zukunftstechnologien in diesem Wachstumsfeld an einem Ort zusammenzulegen. Kompetenzen sollen gebündelt werden, heißt es in einer kürzlich veröffentlichten Mitteilung. Das geplante Investitionsvolumen betrage rund 50 Millionen Euro.

Conti-Neubau in Neu-Ulm soll 2024 fertig sein

Nach Fertigstellung im Jahr 2024 soll der Neubau, wie bereits berichtet, auf 15.500 Quadratmetern insgesamt Platz für rund 700 Arbeitsplätze bieten. "Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der drei momentan separierten Standorte an einem zentralen Standort mit modernster Ausstattung in Neu-Ulm zusammenzubringen ist ein wichtiger Schritt für eine noch bessere Zusammenarbeit und motiviert alle ungemein", wird Florian Schwab, Standortleiter Ulm/Neu-Ulm, zitiert.

Gleichzeitig will Continental auch in den Standort in Memmingen investieren. Seit 2016 ist der Autozulieferer dort aktiv. Für einen ebenfalls "neuen Entwicklungscampus" erfolgte kürzlich der Spatenstich. Fertigstellung und Bezug sind für Mitte 2023 geplant. 150 Beschäftigte sollen dort Platz finden. Mit dem Bau des neuen, rund 6000 Quadratmeter großen Gebäudes zieht das Unternehmen auch hier bisher getrennte Standorte für Forschung und Entwicklung und Werkstattbereich zusammen. Rund 25 Millionen Euro sollen mit Start des Baubeginns in neue Büro- und Werkstattflächen investiert werden.

Continental probt auf Testgelände in Memmingen das autonome Fahren

Angeschlossen ist jener "Entwicklungscampus" an ein 30 Hektar großes Testgelände des Unternehmens FAKT-motion, das auch von Continental genutzt wird, um Fahrerassistenzsysteme und automatisierte Fahrfunktionen auszuprobieren. "Für uns liefert der direkte Anschluss an die Teststrecke des neuen Standorts einen signifikanten Mehrwert zur Erhöhung von Effizienz und Effektivität unserer Entwicklungsaktivitäten für das assistierte und automatisierte Fahren", so Marc Haussmann, Standortleiter Memmingen.

Insgesamt plant Continental knapp 75 Millionen Euro in den kommenden drei Jahren in Neu-Ulm und Memmingen zu investieren. Das Unternehmen will damit im Geschäftsfeld Autonomous Mobility weiter wachsen. In den großen Regionen Europa, Amerika und Asien betreibe Continental eigene Entwicklungszentren sowie Produktionsstandorte, um passgenaue Lösungen anbieten zu können. Im Bereich assistiertes, automatisiertes und autonomes Fahren zähle das Unternehmen bereits heute zu den führenden Automobilzulieferern. Allein im Jahr 2021 seien nach Firmenangaben mehr als 28 Millionen Kameras, Radar- und Lidarsensoren produziert worden. (AZ/krom)