Neu-Ulm/Memmingen

12:15 Uhr

Mann soll Ex-Freundin auf Parkplatz geschlagen und sexuell genötigt haben

Plus Ein 26-Jähriger steht demnächst in Memmingen vor Gericht – wegen einer Tat, die mehr als dreieinhalb Jahre her ist. Wieso kommt es erst jetzt zum Prozess?

Auf einem Parkplatz in Neu-Ulm soll es im Juni 2019 zu einem brutalen Übergriff gekommen sein. Ein heute 26 Jahre alter Mann soll seine frühere Lebensgefährtin geschlagen und massiv bedrängt haben. Er ist wegen sexueller Nötigung und vorsätzlicher Körperverletzung angeklagt. Wann der Prozess gegen ihn stattfindet, ist unklar – denn der Fall wurde vom Amtsgericht Neu-Ulm ans Landgericht Memmingen verwiesen. Warum ist in dieser Sache bereits so viel Zeit verstrichen?

