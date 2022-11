Neu-Ulm

06:15 Uhr

Muss der Unfallschwerpunkt in Reutti gar nicht mehr entschärft werden?

An der Einmündung der Jedelhauser Straße (oben) in die Holzschwanger und Neu-Ulmer Straße kam es in den vergangenen Jahren immer wieder zu Unfällen.

Plus Am Straßendreieck beim Denkmal in Reutti kracht es jahrelang immer wieder. Deshalb prüft die Stadt, wie der Bereich sicherer gemacht werden kann.

Von Michael Ruddigkeit

Die Verkehrssituation rund ums Denkmal in Reutti bereitet den Fachleuten der Stadt Neu-Ulm schon seit Langem Kopfzerbrechen. Denn an der Einmündung der Jedelhauser Straße in die Holzschwanger und Neu-Ulmer Straße kam es immer wieder zu Unfällen. Bereits vor dreieinhalb Jahren hat daher der zuständige Ausschuss die Verwaltung beauftragt, mehrere Varianten zu prüfen, die für mehr Sicherheit sorgen könnten. Diese liegen nun vor – werden möglicherweise aber gar nicht gebraucht.

