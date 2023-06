Neu-Ulm

vor 17 Min.

St. Cosmas schließt: Utzinger Apotheken gibt Standort in Pfuhl auf

Die Apotheke St. Cosmas in Pfuhl wird zum Jahresende schließen.

Plus Nach der St.-Ulrich-Apotheke in Nersingen muss Franziska Utzinger jetzt auch die St.-Cosmas-Apotheke in Pfuhl aufgeben. Die Gründe haben mit dem Protesttag zu tun.

Von Michael Kroha

Vor zehn Jahren hat Franziska Utzinger die St.-Cosmas-Apotheke im Neu-Ulmer Stadtteil Pfuhl von Rudolf Konrad übernommen. Zum Jahresende nun wird sie den Standort aufgeben und den Pachtvertrag nicht verlängern. Aus einst einmal vier von ihr betriebenen Filialen (zwei in Nersingen und jeweils einer in Burlafingen und Pfuhl) werden damit nur noch zwei.

Einer der Hauptgründe ist der fehlende Filialleiter für das Geschäft in Pfuhl. Der bisherige, ihr Vater Franz Utzinger, ist 73 Jahre alt und verabschiedet sich in den Ruhestand. Sie sagt, sie könnte noch mit nur einer Person weitermachen. Doch das sei ihr verboten und wolle sie auch gar nicht. Pfuhl, wo es wenige Meter weiter noch die erst kürzlich neugestaltete Bären-Apotheke von Erika Bräuninger gibt, vertrage zwar durchaus zwei Apotheken. Aufgrund der derzeitigen Wirtschafts- und Ertragslage für Apotheken sei der Standort aber "nicht tragbar". Deshalb hätten vergangene Woche bundesweit auch viele Apotheken protestiert und geschlossen gehabt. Utzinger, die gleichzeitig die regionale Vertreterin des bayerischen Apothekerverbands für die Landkreise Neu-Ulm und Unterallgäu ist, sagt: "Wenn sich politisch nichts ändert, wird das nicht die letzte Apotheke sein, die zumacht."

