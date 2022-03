Neu-Ulm

vor 16 Min.

Ukraine-Krieg: Erste 100 Geflüchtete am Schulzentrum Pfuhl eingetroffen

Erste rund 100 Geflüchtete aus der Ukraine sind in Neu-Ulm eingetroffen und in der Turnhalle in Pfuhl untergebracht.

Plus Autos mit ukrainischem Kennzeichen stehen auf dem Parkplatz. In der Turnhalle wird in Ruhe gefrühstückt. Die ersten Menschen aus der Ukraine sind in Neu-Ulm ankommen.

Von Michael Kroha

Auf dem Parkplatz am Schulzentrum Pfuhl stehen seit Montagabend etliche Fahrzeuge mit ukrainischem Kennzeichen. In der "neuen" Turnhalle wird am Dienstagmorgen bereits gefrühstückt. Die Stimmung wird als "sehr ruhig" beschrieben. Lange war unklar, wann die ersten Geflüchteten aus der Ukraine im Landkreis Neu-Ulm ankommen. Jetzt wurden die ersten rund 100 Menschen in der Erstaufnahme untergebracht. Doch wie geht es jetzt für sie weiter?

