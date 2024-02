Neu-Ulm/Ulm

Neu-Ulm stellt die Straßenbahn hintan – und was macht Ulm?

Die neue Linie 2 hat der Straßenbahn in Ulm einen neuen Schub gegeben. Doch wie sieht es mit einem weiteren Ausbau aus?

Plus Die Stadt Neu-Ulm will erst "zu gegebener Zeit" Geld für eine Voruntersuchung zur Tram ausgeben. So steht Ulm derzeit zum Bau neuer Linien.

Etwa 30.000 Euro würde eine Voruntersuchung zum Bau einer neuen Straßenbahnlinie nach Ludwigsfeld kosten, schätzen die Fachleute im Neu-Ulmer Rathaus. Doch weil eine solche Analyse derzeit nichts nutzen, sondern vermutlich auf Jahre hinaus in der Schublade verschwinden würde, waren sich die Stadträtinnen und Stadträte kürzlich einig, dass sie sich das Geld vorerst lieber sparen. Die Verwaltung solle erst "zu gegebener Zeit" die Sache angehen – zumal die Stadt Ulm unbedingt mit im Boot geholt werden müsse. Wie steht die zurzeit zum Ausbau der Straßenbahn?

Für Ulm kommt eine neue Straßenbahnlinie derzeit nicht infrage

Der Ulmer Gemeinderat hatte im Sommer 2019, also vor bald fünf Jahren, die Verwaltung beauftragt, das Gespräch mit Neu-Ulm zu suchen und Wege zu einer baldigen Machbarkeitsstudie zu ebnen. Doch von einer raschen Umsetzung kann keine Rede mehr sein, im Gegenteil. "Die Planung und der Bau einer neuen Straßenbahnlinie ist in Ulm kurz- bis mittelfristig keine realistische Option", erklärte Erster Bürgermeister Martin Bendel auf Anfrage unserer Redaktion.

