Neue Eisdiele, neue Produktion: Scavone Gelati aus Pfuhl expandiert

Plus Für den Eismann Mario Scavone geht es steil bergauf: neuer Produktionsstandort in Burlafingen, neue Eisdiele in Ulms Innenstadt und haufenweise Eisautomaten.

Von Philipp Scheuerl

Von einer Siesta kann Mario Scavone aus Pfuhl nur träumen. Dem 46-jährigen Eisverkäufer und seinem Geschäftspartner Andreas Melzner rennt die Zeit davon. Drei Wochen noch, dann muss die neue Eisfabrik in Burlafingen stehen. Es mag für die Jahreszeit verwunderlich sein, aber bei dem Pfuhler wurde jetzt schon sehr viel Eis bestellt. Viel Eis, das auf viele Kunden wartet. "Die Zahlen werden sich gewaltig ändern", kündigt Scavone an. Währenddessen wird in Ulms Innenstadt eine neue Eisdiele hübsch gemacht, und Scavones Frau stellt in der Region scharenweise Automaten auf. Wie es scheint, steht dem Expansionskurs der Pfuhler Eismanufaktur nichts mehr im Wege.

Pfuhler Eismanufaktur Scavone Gelati baut Eisfabrik in Burlafingen

Aber alles der Reihe nach. Aktuell wird die Eiscreme noch im Keller von Scavones Eltern in der Leipheimer Straße in Pfuhl hergestellt. Begehrt ist das Eis schon lange, aber die Nachfrage wurde immer größer. Die kleine Eisfirma platzte aus allen Nähten. Selbst das alte Kinderzimmer wurde zum Lagerraum umfunktioniert. Für Scavone war schon vor Jahren klar: Ein neuer, großer Produktionsstandort muss her. Der 46-Jährige kaufte sich 2500 Quadratmeter Gewerbefläche in Langenau. "Die Pläne waren fertig, und alles war genehmigt. Aber das Bauen hätte zu lange gedauert", sagt der 46-Jährige. So wurde aus dem Standort in Langenau nichts – denn Scavones Kunden klopften ungeduldig an der Tür. Die Eisbecher, mit dem Logo "Scavone Gelati", werden längst auch in Gefrierschränken von regionalen Supermärkten wie Rewe und Edeka verkauft.

