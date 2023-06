Neu-Ulm

Zu Besuch auf der "Lustrausch": Was die Erotik-Messe zu bieten hat

Eine Mischung aus Verkaufsmesse und Erotikshow ist die "Lustrausch" in der Neu-Ulmer Ratiopharm-Arena.

Plus In einem Teil der Ratiopharm-Arena feiert der Landkreis Neu-Ulm seinen Zukunftstag. Im anderen zieht mit einer Erotikmesse Lack und Leder ein. "Völlig normal", sagt der Veranstalter. So wie (fast) alles hier.

Seit über zwei Jahrzehnten hat Ernest Steinfellner auf Erotikmessen zu tun. Der schlaksige Österreicher kennt sich aus in der Branche. Corona hat zwar den Onlineverkauf von Sexspielzeug angekurbelt, aber den Messen geschadet. In der Neu-Ulmer Arena fanden vor der Pandemie bereits fünf derartige Veranstaltungen statt, doch das Konzept Lustrausch feiert Premiere.

"Es ist alles viel offener geworden", sagt Steinfellner. Vor einigen Jahren habe Mann und Frau sich geschämt, auf Erotikmessen zu gehen. "Heute ruft man seine Kumpels oder Freundinnen an: Hey, lass uns zusammen auf die Erotikmesse gehen."

