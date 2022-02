Pfaffenhofen an der Roth

Pfaffenhofer Gemeinderat macht den Weg für neues Wohngebiet frei

In Pfaffenhofen an der Roth soll ein neues Wohngebiet gebaut werden.

Plus Im Nordosten von Pfaffenhofen soll ein großes Wohngebiet entstehen. Was geplant ist und wann die Bauarbeiten beginnen.

Von Jonas Klimm

Es war ein denkbar knappes Ergebnis – mit zehn zu acht Stimmen votierten die Pfaffenhofer Mitglieder des Gemeinderats in ihrer jüngsten Sitzung für eine von drei Bebauungsvarianten des Planungsbüros Kling Consult. Damit machten sie den Weg frei für ein Wohngebiet-Großprojekt im Nordosten Pfaffenhofens. Am dafür vorgesehenen Ahornweg wird sich in den kommenden Jahren somit einiges tun.

